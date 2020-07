Ibra: “Secondi o terzi da quando sono qui. Pioli? Ci sono novità tutti i giorni”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta al Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha commentato la sua prestazione soffermandosi poi sulla notizia del rinnovo di Pioli. Queste le parole dello svedese: “Oggi abbiamo vinto una gara difficile, contro una squadra che gioca bene ed eravamo venuti qua per vincere. Stiamo facendo belle cose, ma non è ancora finita, siamo ancora in lizza per il nostro obiettivo, vogliamo il quinto posto ma anche i preliminari vanno bene. Ho ancora tre partite da giocare qui, mancano dieci giorni, ma qua nessuno ha detto niente e non mi aspetto nient’altro. Pioli? Non so nulla (e chiede conferma al giornalista, ndr), qua ci sono novità tutti i giorni. Sto lavorando, la squadra sta bene ed è contenta. La classifica, da quando sono arrivato, dice che siamo secondi”.

Foto: profilo twitter Milan