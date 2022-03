Ibra: “Se giocherò uno spezzone di partita e se ho parlato con Pioli? Decido io”

Assente dai campi di gioco dal 23 gennaio, quando dovette concludere anzitempo la partita tra Milan e Juventus, Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Dazn pochi minuti prima del calcio d’inizio dalla sfida contro il Napoli. Lo svedese ormai è guarito: “Sto bene, molto bene“. Sui compagni: “La squadra si è preparata bene, siamo pronti. Speriamo che la partita vada come vogliamo, affrontiamo una squadra forte ed è bello giocare partite così cariche“.

Lo stadio sarà stracolmo di tifosi: “Ogni gara è importante, ovvio qui è qualcosa extra con questo pubblico che è caldo e fa rumore. L’ultima volta che ero qua era vuoto, ora è pieno e speriamo di ripetere il risultato dell’altra volta, cioè una vittoria“.

Sul possibile ingresso in campo in accordo o meno con Pioli: “Vediamo. Non ho parlato col mister, decido io“.

Foto: Twitter Milan