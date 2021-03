Ibra ricorda Astori a Sanremo: “Anche se non c’è più, Davide è sempre fra noi”

Zlatan Ibrahimovic, collegatosi con Sanremo qualche ora dopo la fine della sfida di iera sera, direttamente da Milano dove era impegnato con il suo Milan contro l’Udinese, ha voluto ricordare Davide Astori, ad oggi esattamente 3 anni senza il difensore ex Fiorentina, Roma e Cagliari: “Partita difficile, ma alla fine è andata bene. Un applauso per Davide Astori. Sono 3 anni che non è più con noi, ma lui è sempre con noi”.

Foto: sito Fiorentina