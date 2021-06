Ibra, nuova visita specialistica al ginocchio a Roma

Zlatan Ibrahimovic è a Roma per nuovi controlli al ginocchio sinistro, dopo l’infortunio subìto il 9 maggio scorso nel match di campionato in casa della Juve. Ibra vedrà il dottor Volker Musahl, che l’aveva visitato a Milanello un mese fa e che aveva fatto capire che l’infortunio sarebbe stato più lungo del previsto.

La convalescenza dello svedese, vista anche l’età, era stata optata con un metodo conservativo, che però, dopo un mese dall’infortunio, non ha dato gli effetti desiderati, per quello si è deciso di effettuare nuovi esami. Non è escluso un intervento chirurgico, ipotesi che preoccupa il Milan.

Foto: Twitter Milan