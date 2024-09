Ibra: “Non posso fare battute, non tutti le capiscono. Fonseca? Il focus è solo sulla partita”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a DAZN pochi minuti prima del derby. “Critiche fanno parte del lavoro. Se parli del mio ruolo non importa, importa il Milan. Non posso fare battute perché non tutti le capiscono. Il mio lavoro è impegnativo, mi piace, importante è il Milan non io. Per il momento la situazione di squadra abbiamo superato un momento più difficile, lo faremo anche stavolta. Queste cose mi caricano e mi danno ancora più gas. Il futuro di Fonseca? Non ci sono pensieri su altre cose, il focus è solo sulla partita, non ci sono altre cose. Il gol di mio figlio con la Primavera? Importante che lui sia contento, deve continuare a lavorare, sono orgoglioso di lui”.

Foto: Twitter Milan