Ibra, lacrime per la Nazionale e futuro: “Mi piace il progetto del Milan, voglio farne parte”

Uno Zlatan Ibrahimovic carico ma anche commosso quello che, dopo 5 anni, è tornato a parlare nelle vesti di giocatore della Nazionale svedese in conferenza stampa. L’attesa era enorme e Zlatan ha parlato di tante cose. Dall’incontro con il ct Andersson al ritorno in Nazionale visto dalla sua famiglia. Ed è proprio nel parlare dei figli, che il campione svedese tanto forte quanto spaccone si commuove: “Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono… Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene…”.

Da famiglia a famiglia, Zlatan ha parlato anche del Milan con parole dolci: “Sono ottimista. Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte. Mi piace il progetto che sta facendo il Milan in questo momento”.

Foto: twitter Milan