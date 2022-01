Ibra, il re di Svezia gli dona la medaglia al merito

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il riconoscimento di una medaglia al merito da parte del re di Svezia. E’ un riconoscimento per quanto fatto per il calcio svedese. L’annuncio è stato fatto via social dalla federcalcio svedese.

Assieme a Ibra, premiata anche Caroline Seger, centrocampista del Rosengard e capitano della nazionale svedese, che vanta il record di presenze in una rappresentativa femminile, davanti alla tedesca Birgit Prinz e alla connazionale Therese Sjögran, entrambe ritirate e ferme a 214 presenze.

👑 FÅR MEDALJ AV KUNGEN 👑 Grattis Caroline Seger och @Ibra_official som tilldelats H.M. Konungens medalj för allt de gjort för svensk fotboll! 🥇🙌 pic.twitter.com/HBdOTlMwll — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) January 31, 2022

Foto: Twitter federcalcio svedese