Il Milan in ansia per Zlatan Ibrahimovic che ha riportato un problema al flessore della coscia, la speranza dei rossoneri è che si sia fermato in tempo, ma sull’infortunio bisogna aspettare gli esami strumentali delle prossime ore. Ko anche Saelemaekers per una distorsione alla caviglia sinistra, anche per lui bisognerà attendere l’esito degli esami.

Foto: Twitter ufficiale Milan