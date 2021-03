Ibra e Mihajlovic a Sanremo: “La nostra amicizia è iniziata con una testata”

Sul palco dell’Ariston di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic, alla domanda di Amadeus su come è iniziata la loro amicizia hanno risposto così: “Con una testata”.

Il riferimento è ad un Inter-Juventus di 15 anni fa, da quel momento di tensione in una gara molto accesa il rapporto tra il tecnico serbo e lo svedese s’è tramutato in amicizia e stima reciproca.

Come è finita?

Risponde Ibra: “Non ricordo (perse la Juve di Ibra, ndr)… “.

Mihajlovic su come affrontare Ibra:

“Non puoi minacciarlo ma devi provocarlo. Era così arrabbiato che mi diede una testata e venne espulso. Quando è venuto all’Inter, volevo ridargliela. Il nostro affetto lo dimostriamo così”.

Cosa invidia Ibra a Mihajlovic?

“Tutti sanno che lui tira le punizioni come gli altri tirano i rigori”.

Mihajlovic stuzzica Ibra:

“Mi invidia una cosa che non ha ancora. La Coppa Campioni. Lui ha giocato, io ho vinto..”.

Replica Ibra:

“C’è ancora tempo…”.

