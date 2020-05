Ibra e il messaggio social: “Non giocare se non ami farlo con un vincente”

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare sui social. L’attaccante svedese del Milan, rientrato in Italia per trascorrere l’isolamento a Milanello, sul proprio account Instagram ha citato il monologo di Michael Jordan nel settimo episodio della docu-serie ‘The Last Dance’: “Ora sapete com’è giocare con un vincente. O vi piace o non vi piace. E se non vi piace, allora non giocate“, il messaggio di Ibra.

Foto: Twitter ufficiale Milan