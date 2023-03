Ibra difende Conte: “Alcune volte paghi l’essere semplicemente te stesso”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, a Sky Sports. uk, ha riservato uan riflessione su Antonio Conte e il suo addio al Tottenham.

Queste le sue parole: “Ognuno lavora a modo suo. Qualcuno cerca di fare l’attore, di fingere. Qualcuno è se stesso, qualcuno cerca di essere perfetto. Credo che dovresti essere te stesso anche se a volte lo paghi perché non è quello che la gente vuole sentire. Io preferisco essere me stesso ed esprimermi come penso e come voglio”.

