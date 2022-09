Ibra debutta al cinema: sarà “Antivirus” nel film di Asterix e Obelix

Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, attualmente alle prese con un infortunio, debutterà l’anno prossimo al cinema, dove interpreterà la parte del personaggio “Antivirus” nel film “Asterix e Obelix: The Middle Empire”, ultimo capitolo della saga dei noti guerrieri galli che combattono contro l’Impero Romano. L’uscita nelle sale cinematografiche sarà prevista per il prossimo anno e verrà girato in Francia.

Ibra è uno dei tanti campioni che hanno prestato il loro volto nel film di Asterix e Obelix, ricordiamo in passato anche Zidane, lo stesso Schumacher, o campioni del basket, partecipare al film. Oggi è stato lanciato il primo trailer del film, con lo svedese che ha postato con fierezza la foto che lo ritrae nei panni di un soldato romano

Foto: twitter Ibra