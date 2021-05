Ibra con ironia: ”Ecco il risultato della mia risonanza magnetica”

Zlatan Ibrahimovic tratta con ironia il suo infortunio al ginocchio patito dalla partita in casa della Juventus. Lo svedese ha postato un video sui social, carico della sua solita ironia, per mostrare ai tifosi il risultato dell’ultima risonanza magnetica fatta. La lastra, come si può vedere dal video in calce, è sicuramente particolare. un’ironia non scontata considerando che Ibra non solo non potrà aiutare il suo Milan per cercare un’ultima vittoria sul campo dell’Atalanta per qualificarsi in Champions, ma non potrà prendere parte al prossimo Europeo.

Result of my MRI scan today pic.twitter.com/Ymwx9vGZ91 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 22, 2021

Foto: Sito Milan