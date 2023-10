Ibra: “Col Milan il mio scudetto più bello di sempre. Quelli della Juve? Per me sono 38…”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport al Festival di Trento, Zlatan Ibrahimovic, ha così parlato della Juventus ai tempi di Capello: “Appena arrivato mi ha detto che avrebbe tolto tutto l’Ajax da me. Pensava avessi una tecnica superiore a Van Basten, ma che fossi peggiore nei movimenti. Alla Juventus volevo dimostrare chi sono, ma mi mancavano i gol. Li segnava tutti Trezeguet. A quel punto ho capito la mentalità italiana, l’importanza del fare gol. Gli scudetti della Juve? Sono 38, non 36. Abbiamo lottato ogni giorno per tutte le partite. Noi sul campo abbiamo dimostrato di essere i più forti e abbiamo vinto”.

Infine sullo scudetto col Milan: : “È lo scudetto che mi ha dato più soddisfazione. Non eravamo favoriti, ma neanche in top quattro. Non c’erano superstar, abbiamo dovuto pensare partita dopo partita. Chi era pronto è rimasto, gli altri sono andati via. Si è creato un gruppo incredibile, il più forte che abbia mai visto. Ognuno è cresciuto e ha fatto crescere il compagno a fianco. Ero infortunato ma sono rimasto per dare il mio apporto. Dicevano avessimo fortuna, ma alla fine abbiamo vinto”