Ibra attacca gli allievi di Ferguson: “Sanno solo criticare in tv, si trovino un lavoro!”

Zlatan Ibrahimovic non si tira mai indietro né dentro né fuori dal campo. Lo svedese, intervenuto ai microfoni del Mirror, ha attaccato duramente gli allievi di Sir Alex Ferguson allo United: “Tutto ciò che accade al Manchester viene giudicato dall’era di Ferguson. Tutti dicono: se Ferguson fosse qui, questo non accadrebbe, Ferguson non lo farebbe in quel modo, ma così… Al posto loro io direi che non c’è più Ferguson e io vengo per fare la mia storia. Non voglio sentire cosa è successo prima. Gli ex allievi? Sono sempre in tv e si lamentano tutto il tempo perché non sono attivi nel club. Se vuoi lavorare nel club, vai a cercare lavoro nel club. Non puoi essere in televisione a lamentarti e criticare. Hai avuto il tuo tempo, lo sappiamo. Pogba era allo United da giovane, poi è andato via e ora è ritornato. Agli allievi di Ferguson Paul non piace perché loro sono rimasti tutti la vita ad Old Trafford e non si sono mai trasferiti. Non so nemmeno se Ferguson gli abbia dato il permesso di parlare in televisione o meno”, ha concluso Ibra.

Foto: Uromi Voice