Ibra a sorpresa: “Origi e Ballo-Touré giocheranno nel Milan Futuro in Serie C”

Frase ad effetto, chiaramente provocatoria, quella di Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come allenatore del Milan.

Lo svedese, dirigente rossonero, ha parlato del futuro di due giocatori, di fatto spedendoli in Serie C: “Origi e Ballo-Touré sono convocati, ma giocheranno nel Milan Futuro perché non fanno parte del progetto della Prima Squadra”.

L’attaccante belga e il terzino franco-senegalese inizieranno, dunque, la stagione agli ordini di Daniele Bonera, tecnico dell’Under23 del Diavolo che esordirà quest’anno nel campionato di Serie C.

Clamoroso paradosso per Origi che solo 5 anni fa segnò un gol nella finale di Champions tra Liverpool e Tottenham e ora, stando alle dichiarazioni di Ibra, rischia di giocare in Serie C.

Foto: twitter Milan