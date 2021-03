Ibra a Sanremo: “La cosa più importante è fare la differenza ogni giorno. Ringrazio l’Italia, mia seconda casa”

Anche stasera sul palco dell’Ariston di Sanremo, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista di un breve monologo: “Tutti conoscevano già Zlatan prima di questo festival, allora perché Zlatan è venuto qui? Perché gli piacciono le sfide, l’adrenalina. Se non fai delle sfide con te stesso non puoi vincere.

Io ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante, ma non tutte. Ho vinto 11 Scudetti, ma ne ho anche perso qualcuno.

Ho vinto tantissime coppe, ma ne ho anche perse alcune. Sono Zlatan anche senza aver vinto tutte le partite. Sono Zlatan quando vinco e quando perdo. Ho segnato tanti gol, ma ne ho anche falliti alcuni. Pochi. Il fallimento non è il contrario del successo, è una parte del successo. Non fare niente è il più grande sbaglio che puoi fare. Se sbaglia Zlatan puoi sbagliare anche tu, la cosa più importante è fare ogni giorno la differenza: impegno, dedizione, costanza, concentrazione. Ho organizzato questo festival per dire ad ognuno di voi che ognuno nel suo piccolo può essere Zlatan. Grazie all’Italia, la mia seconda casa”.