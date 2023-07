Ibanez su Mourinho: “Fantastico viverlo ogni giorno. È un bipolare nato”

Durante l’intervista concessa a Rede Atlantida, il difensore della Roma, Roger Ibanez, ha ripercorso questi suoi anni in Italia, parlando anche di José Mourinho: “È fantastico viverlo giorno dopo giorno. È curioso il fatto che sia un bipolare nato, nel senso che un giorno ride con te e l’altro non puoi nemmeno salutarlo. Se sarebbe adatto come ct del Brasile? Si adatterebbe facilmente, ma il suo futuro lo conosce solo lui”.

Foto: Instagram Roma