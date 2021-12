Ibanez: “Siamo forti ma dobbiamo migliorare ancora tanto. Giocare con l’Italia? Sarà il tempo a deciderlo”

Roger Ibanez ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “A Roma sembra di stare in Brasile, me lo ricorda molto. Siamo forti ma dobbiamo migliorare ancora tanto, dobbiamo lavorare di più. Anche l’anno scorso, quando subiamo gol, non riusciamo subito a rialzarci, dobbiamo lavorare su questo. Vorrei vincere tutto qui. Io convocato dall’Italia? Sono brasiliano ma è una cosa su cui dobbiamo ancora riflettere, meglio non dire molto sul tema perché ho anche il passaporto italiano. E preferisco sia il tempo a decidere”.

FOTO: Twitter Roma