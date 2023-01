Ibanez: “Non abbiamo mai smesso di crederci. Bravi a sfruttare le occasioni nel finale”

Roger Ibanez, difensore della Roma, che ha riaperto la gara con il primo gol all’87’, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a San Siro.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto quello che avevamo preparato in allenamento. Dovevamo avere pazienza e sarebbe arrivato il nostro momento. Non dobbiamo mai mollare. Sappiamo che i calci piazzati sono un nostro punto di forza. Le partite finiscono quando fischia l’arbitro”.

Come stava vivendo la mancanza di gol Abraham? “Lui è bravissimo, sia in campo che fuori. Dobbiamo avere pazienza, i suoi gol arrivano. Sono solo momenti”.

Perché sono serviti 85 minuti per vedervi spingere in avanti? “Loro sono forti con la palla al piede. Lo sapevamo. Un punto importantissimo per noi fuoricasa. Dobbiamo continuare a fare punti”.

Volevate fare qualcosa di più a livello offensivo? “Non era facile. Nel primo tempo abbiamo sofferto, un po’ meglio nella ripresa. Poi sono arrivati i due gol nel finale su calci piazzati. Ogni partita è diversa, in alcune partite teniamo noi la palla, in altre no”.

Foto: Instagram Roma