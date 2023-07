Ibanez: “Lo Scudetto è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club gigante, conosci già la pressione della piazza”

Intervenuto ai microfoni di Rede Atlantida, il difensore della Roma, Roger Ibanez, ha così parlato della sua avventura in giallorosso, partendo dalle competizioni europee: “Conference League? L’abbiamo giocata sin dall’inizio con l’obiettivo di vincere come l’Europa League quest’anno. La Conference era una cosa grande per il club perché era la prima storica edizione di quella competizione. In Italia c’è la Serie A, la Coppa Italia e le coppe europee. Si pensa prima al campionato e se si arriva tra le prime quattro ci si qualifica in Champions, mentre se si arriva quinto o sesto si va in Europa League o Conference”.

Infine, sullo scudetto: “Quello è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club gigante, quindi già conosci la pressione che i tifosi ti metteranno perché sono molto passionali, quindi è normale. L’importante è dare il meglio per cercare di vincere”.

Foto: Roma Instagram