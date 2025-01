Iaquinta e il pronostico sul derby: “Vince la Juve 1-0 con gol di Nico”

Vincenzo Iaquinta ha parlato oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dando la sua opinione sull’attesissimo derby della Mole (pronosticando anche la vittoria dei bianconeri). Approfondisce poi la situazione in casa Juve, facendo il punto sull’operato di Thiago Motta fino a oggi.

“Non è certo un bel momento e alla Juventus. Quando non vinci, diventa tutto molto più complicato: aumentano le pressioni perché i tifosi sono abituati a stare in alto. Sinceramente, mi sarei aspettato un avvio migliore della squadra di Motta. Speriamo che nel derby scocchi la scintilla e inizi la svolta. Juve nella lotta scudetto? L’ho detto in estate e ne sono ancora più convinto: è il Napoli la grande favorita per il titolo perché non ha l’Europa e ha Conte. La Juve, salvo sorprese, si giocherà il 4° posto con il Milan. Pronostico sul derby? Vittoria della Juventus per 1-0 con gol di Nico Gonzalez”.

Apre poi una parentesi sul numero 10 juventino Kenan Yildiz: “Per quale cifra sarei disposto a cederlo? Nessuna. Yildiz è il futuro della Juve”.

Foto: Instagram Iaquinta