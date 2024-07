Iaquinta: “Dopo Inter e Juventus, vedo Conte come candidato per lo scudetto”

Vincenzo Iaquinta, ex attaccante di Udinese e Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport rivelando anche le proprie impressioni sul prossimo campionato. Ecco le sue parole su Douglas Luiz: “E’ nazionale brasiliano e in Premier ha dimostrato di saper fare un po’ tutto. Centrocampista totale: organizza il gioco, si inserisce, fa assist e segna. Il rischio che sia un altro Diego? Fidatevi di me: Diego era fortissimo, con la sua tecnica brasiliana ci lasciava a bocca aperta in allenamento.” Sulla corsa scudetto: “Dopo Inter e Juventus, vedo Conte come candidato per lo scudetto, il Napoli lo metto davanti al Milan. L’Inter riparte con lo stesso allenatore e più o meno con la stessa squadra. Inzaghi si è dimostrato un top e davanti può contare sul miglior attaccante della Serie A: Lautaro”.

Foto: Nazionale Italiana twitter