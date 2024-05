IAN SUBIABRE, ESTRO E FANTASIA PER IL FUTURO DEI MILLONARIOS

Il River Plate ha dimostrato coi fatti di puntare forte su Ian Subiabre: con Agustin Ruberto, Ulises Giménez e Claudio Echeverri, che ha già debuttato nel 2023 con i Millonarios, fa parte della lista dei giovani talenti già coinvolti da mesi negli allenamenti della Prima Squadra di Demichelis.

Fantasista tutto mancino che può giocare su entrambe le fasce: a destra, per convergere verso il centro e andare alla conclusione. Mentre a sinistra per sfruttare il suo dribbling e conquistare il fondo per sfornare assist ai compagni. Assist, dribbling e una rapidità nello stretto sono le caratteristiche che lo ha messo in risalto sin da giovanissimo nella cantera dei Millonarios.

L’esordio tra i grandi per Subiabre è già arrivato di recente l’esordio coi grandi: 24 minuti in campo in Copa de la Liga hanno rotto il ghiaccio con il professionismo per questo classe 2007 che si è messo in luce all’ultimo Sudamericano Sub 17, con la maglia numero 7 dell’Albiceleste. Difficile lasciare il segno in pochi minuti ma, in Argentina, sono sicuri che Subiabre ha tutte le carte in regola per imporsi a partire dalla prossima stagione.

Subiabre, insieme a Claudio Echeverri e Agustin Ruberto, ha già conquistato il cuore delle big di tutta Europa, trascinando l’Argentina fino in semifinale del Mondiale di categoria e, sebbene non facciano ancora parte in pianta stabile della prima squadra, sono ambitissimi sul mercato. Infatti, si registrano sondaggi effettuati dall’Inghilterra (Manchester City e Chelsea su tutte), ma non solo. Su Subiabre avrebbe messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain.

Foto: Instagram Subiabre