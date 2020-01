Iago Falque dal Torino al Genoa in prestito secco. La Spal aveva capito, dopo giorni e giorni di pressing, che Iago Falque aveva perplessità e soprattutto altre idee. Il Genoa si era appostato da giorni, sfruttando la scia e chiudendo gli accordi per l’ennesimo ritorno in casa Genoa nell’attuale sessione di mercato.

Foto: Zimbio