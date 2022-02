Iago Falque: “Belotti potrà essere l’uomo derby contro la Juventus”

L’ex attaccante del Torino, Iago Falque, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al derby della Mole di venerdì sera.

Queste le sue parole: “Sarà molto seguito, come tutto il calcio italiano. Qui tutti conoscono sia la Juve che il Toro. Per come la vedo, quest’anno, rispetto a quelli precedenti, è un derby nel quale la squadra granata ha più chance di fare risultato. Sono forti fisicamente e in salute. Come nella gara di andata, la Juve potrebbe soffrire e andare in difficoltà“.