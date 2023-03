Iago Aspas: “Orgoglioso di giocare per la Spagna. Per Luis Enrique non ero tra i migliori”

L’attaccante del Celta Vigo, Iago Aspas, è tornato in Nazionale dopo un lungo periodo di assenza. Il neo ct Luis de la Fuente lo ha convocato per sfidare Norvegia e Scozia, gare valide per qualificarsi a Euro 2024. Il trentacinquenne, classe ’87, non gioca con le furie rosse dal 2019. Le parole dell’attaccante dal ritiro della Nazionale: “Per me è un orgoglio e un privilegio difendere il mio paese. Prima c’era un altro ct, che pensava che gli altri fossero migliori e ho dovuto aspettare. Sono stati momenti difficili quelli in cui facevo le cose bene nella mia squadra e il mio nome era fuori dalle liste. Ora c’è un altro selezionatore”.

Foto: Instagram Borja Iglesias