Iacoponi saluta Parma: “È sempre stata casa mia. Tornerò a trovare chi mi ha amato”

Simone Iacoponi saluta Parma con una lunga lettera molto intensa e piena di emozioni e sentimenti. QUesto uno dei passaggi: ““Grazie” è una parola semplice, ma nella sua semplicità racchiude tutta la gratitudine per ciò che ho vissuto con e grazie a tutti voi. Sono stati cinque anni a dir poco splendidi, con qualche delusione ma soprattutto con tante soddisfazioni raccolte dando tutto quello che avevo in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni momento dentro e fuori dal campo.

Quindi, dal profondo del mio cuore: grazie Parma, grazie parmigiani.”

FOTO: Profilo Instagram Iacoponi