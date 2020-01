Iacoponi e Cornelius stendono il Lecce: Parma a -1 dall’Europa, 4° ko di fila per Liverani

Il Parma vola. La squadra di D’Aversa batte 2-0 il Lecce nel posticipo della 19esima giornata di Serie A: al “Tardini” decidono i gol di Iacoponi e Cornelius, entrambi nella ripresa. Il club gialloblù si porta così a un solo punto dal Cagliari, al momento sesto e in zona Europa League. Quarto ko di fila per il Lecce di Liverani, che resta 17esimo in classifica a 15 punti.

Sabato 11 gennaio

15:00 Cagliari-Milan 0-2 (Leao, Ibrahimovic)

18:00 Lazio-Napoli 1-0 (Immobile)

20:45 Inter-Atalanta 1-1 (Martinez – Gosens)

Domenica 12 gennaio

12:30 Udinese-Sassuolo 3-0 (Okaka, Sema, De Paul)

15:00 Fiorentina-Spal 1-0 (Pezzella)

15:00 Sampdoria-Brescia 5-1 (Linetty, Jankto, Quagliarella (2), Caprari – Chancellor)

15:00 Torino-Bologna 1-0 (Berenguer)

18:00 Verona-Genoa 2-1 (Verre, Zaccagni – Sanabria)

20:45 Roma-Juventus 1-2 (Perotti – Demiral, Ronaldo)

Lunedì 13 gennaio

20:45 Parma-Lecce 2-0 (Iacoponi, Cornelius)

CLASSIFICA: Juventus 48; Inter 46; Lazio* 42; Roma, Atalanta 35; Cagliari 29; Parma 28; Torino 27; Milan, Verona* 25; Napoli, Udinese 24; Bologna 23; Fiorentina 21; Sassuolo, Sampdoria 19; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.

*Una gara in meno

Foto: Twitter ufficiale Parma