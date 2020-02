Iachini: “Voglio diciotto animali organizzati, volenterosi e coraggiosi”

Juventus–Fiorentina è sempre una sfida particolarmente sentita dai tifosi viola. Ne è consapevole il tecnico Beppe Iachini che, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato dell’atteggiamento che dovrà mostrare la sua squadra.

Sul match.

“E’ una partita che per i nostri tifosi è molto importante e a cui teniamo. Mi dispiace affrontarla in una situazione di emergenza, come con l’Inter: dire di emergenza è poco, ma siamo consapevoli di giocarci la nostra partita“.

“Dobbiamo fare la gara perfetta perché loro anche con la giocata di un singolo possono vincere la partita. Stiamo cercando di recuperare energie: loro hanno avuto la settimana tipo e noi solo tre giorni per preparare la gara, non voglio alibi. Sarebbe stato meglio giocarsi la partita tutti insieme. Voglio diciotto animali organizzati, volenterosi e coraggiosi. Proveremo a fare un’impresa, e ci vorranno tutte le componenti giuste a livello di attenzione e mentalità, ed è quello che ho chiesto alla squadra. Dobbiamo giocare senza timore, a petto in fuori e testa alta“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina