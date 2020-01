Iachini: “Vittoria di gioco e di cuore. Chiesa? Vicino alla porta può essere devastante”

E’ un Beppe Iachini visibilmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di DAZN dopo la vittoria conto il Napoli al San Paolo. Queste le parole del tecnico della Fiorentina: “La squadra è stata bravissima, perché giocare e vincere tre partite in una settimana non era facile. Ho visto lo spirito giusto e la prestazione è stata di gioco e di cuore con una vittoria importante per la classifica. La squadra ha già recepito alcuni concetti importanti: stiamo occupando bene l’area e creiamo situazioni da gol anche se a volte ci manca l’ultimo passaggio. Ma ci sono ragazzi volenterosi e pronti per fare un girone di ritorno importante. Chiesa? Sta recuperando la migliore condizione fisica dopo essere stato fermo per un problema alla caviglia. In questo periodo ho preferito avvicinarlo alla porta dove può essere devastante”, ha chiuso Iachini.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina