Iachini: “Torino ottima squadra. Belotti è cresciuto con me a Palermo, è un mio figlioccio”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole: “Il Torino è un’ottima squadra, che aveva come obiettivo l’Europa. Gioca insieme da tanto tempo, poi c’è Belotti che è cresciuto con me a Palermo ed è quindi un mio figlioccio. Ci vorrà una partita di grande spessore”.

