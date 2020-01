Iachini: “Stiamo ritrovando certezze e fiducia. Mercato? Alla società ho chiesto un rinforzo per reparto”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato ai microfoni di Radio Rai facendo un bilancio di queste prime settimane sulla panchina viola: “Ognuno porta il proprio lavoro, le proprie esperienze. Di sicuro la prima cosa è stata ridare certezze e fiducia ai calciatori. Ci siamo concentrati sull’organizzazione. La squadra stava vivendo momenti difficili, quindi era importante anche toccare l’aspetto psicologico. Infine trovare il vestito migliore per far rendere al meglio i ragazzi, che ho trovato molto disponibili. Abbiamo fatto ore sul campo e di video, sono stati bravissimi a portare il tutto in campo. Non abbiamo ancora fatto nulla ma quantomeno abbiamo dato una spallata alla salvezza. Poi ci siamo liberati anche psicologicamente“.

Calciomercato

“Con la società abbiamo già parlato di quelle che possono essere le nostre esigenze. C’è la volontà di trovare un giocatore per reparto, in difesa, a centrocampo e in attacco. Così che nel girone di ritorno ci possano essere alternative importanti per rendere la squadra ancora più solida”.

Boateng

“Tutti stanno lavorando alla stessa maniera, li vogliamo alla miglior condizione possibile. Prince ha avuto un colpo con la SPAL, sta cercando di recuperare. E quando tornerà son convinto che ci potrà dare una mano, al di là di quelle che saranno le decisioni sue e della società”.

Castrovilli

“È un calciatore importante e ha ancora margini di crescita. Deve fare 8-10 gol in campionato, ha le potenzialità per poterlo fare. Stiamo lavorando perché possa essere più efficace in zona gol”.