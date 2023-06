Iachini: “Stasera mi aspetto una grande prestazione da Lapadula e Cheddira”

Giuseppe Iachini ha parlato della sfida di stasera tra Bari e Cagliari. Ecco le parole del tecnico: “Sono gare particolari, il Bari arriva da due anni di lavoro con lo stesso allenatore, Ranieri al Cagliari in pochi mesi ha dato organizzazione e entusiasmo alla piazza. Sarà una partita combattuta saranno decisivi gli episodi. Il Cagliari ha un solo risultato, il Bari davanti ai 50mila del San Nicola vorrà vendere cara la pelle. Mignani ha fatto un ottimo lavoro, con quasi lo stesso gruppo che era stato promosso in B. Ranieri lo conosco bene, l’ho avuto come allenatore per due anni alla Fiorentina. Sarà una gara aperta, si affrontano due grandi realtà. Sarà il campo a decidere chi andrà in A. Lapadula per il Cagliari e Cheddira per il Bari sono le due punte di diamante per le squadre, da loro mi aspetto una grande prestazione”.

Foto: Iachini