Iachini: “Siamo all’inizio del nostro percorso, bisogna avere maggiore personalità. Ibra è un fenomeno, ha occhi dietro la testa”

L’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato alla stampa in vista del match di domani contro il Milan.

Ecco una parte di quanto emerso.

“Una squadra forte. Oggi è ancora più forte perché Pioli ha dato una nuova impronta tattica e una mentalità di un certo tipo. Sono molto organizzati e da gennaio ci sono due giocatori che hanno inciso molto. Ibrahomovic è un fenomeno, ha gli occhi anche dietro la testa. Dovremo fare una gara molto organizzata. Poi c’è Rebic che qualsiasi cosa tocchi diventa oro”.

Il rapporto con Pioli.

“Abbiamo vissuto sette anni da compagni di squadra, siamo cresciuti professionalmente e il nostro è un rapporto di stima, amicizia e affetto. Mi farà piacere rivederlo. Abbiamo vissuto belle pagine insieme, giocando la Coppa UEFA sia col Verona che con la Fiorentina“.

Condizione della squadra.

“Siamo all’inizio del nostro percorso di lavoro, siamo insieme solo da 45 giorni. A volte le cose vengono recepite subito, altre ci vuole tempo, soprattutto nei meccanismi in fase di possesso. Vogliamo arrivare ad avere maggiore personalità, il processo è lungo, ma i ragazzi stanno lavorando bene. Solo la quotidianità ti dà la possibilità di riconoscere determinati meccanismi. Stiamo alzando il nostro livello“.

La condizione di Ribery.

“Ci vorrà un po’ di tempo ancora. Lui è quello che nel Milan è Ibrahimovic: per noi è importante sia dentro che fuori dal campo. Non ce l’avremo per un mese o quaranta giorni ancora. Non possiamo mettergli fretta, necessita di terapie per rimettersi a posto. Lo aspettiamo e il gruppo sa che deve andare in campo anche per Ribery, per regalargli serenità e fiducia“.

Vlahovic e Chiesa.

“Vlahovic sta lavorando bene. Deve volare basso. Ha tanti margini di miglioramento ma solo con il lavoro e l’umiltà può ancora migliorare e crescita. Chiesa deve essere determinante in fase realizzativa e sta lavorando su questo“.

