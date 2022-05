Iachini si congeda: “Purtroppo non c’erano i presupposti. Ringrazio tutti”

Beppe Iachini non è più l’allenatore del Parma ed è arrivata anche l’ufficialità anticipata in precedenza. Il tecnico ha voluto congedarsi dal club emiliano pubblicando una lettera che recita: “Dopo un incontro avuto con la Società è emerso che non ci sono purtroppo i presupposti per poter continuare insieme il nostro percorso. Volevo ringraziare il Presidente Krause e la sua famiglia, i Direttori dell’Area Tecnica, i dipendenti e i collaboratori della Società per la professionalità profusa. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai calciatori per la disponibilità che hanno sempre dato. Un saluto affettuoso ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e il loro sostegno. Un abbraccio e un saluto a tutta la squadra e a tutta la famiglia Parma”

Foto: Twitter Iachini