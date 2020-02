Iachini: “Senza tifosi difficile entrare in clima match. Chiesa in crescita, mai avuto Ribery a disposizione”

Alla vigilia della trasferta di Udine, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini. La sfida della Dacia Arena sarà a porte chiuse, misura adottata per l’emergenza Coronavirus. Sulla gara senza spettatori il tecnico dei Viola: “Ho fatto diverse partite senza pubblico sia da allenatore che calciatore e posso dire che si fatica a trovare il giusto ritmo. Sembra quasi più un allenamento che una partita vera e propria. Senza pubblico non c’è la tensione giusta, ma quella dovremo trovarla dentro di noi. Dispiace perché il calcio è vedere anche tifoserie, ma la salute pubblica viene prima di tutto”.

Sulla gara: “Ci aspetta una gara difficile contro una squadra fisica e che ha qualità a centrocampo. Noi stiamo crescendo”. Iachini analizza il momento di Chiesa sia fisico che tattico: “Il nostro lavoro inevitabilmente naviga a vista sulla base anche dei recuperi e dei risultati. Ribery per il 4-3-3? E’ un calciatore che non ho mai avuto a disposizione nella mia gestione. Nella mia mentalità c’è sempre la predisposizione a fare qualcosa di diverso, ma ci vogliono i presupposti per farlo”.

Foto: ACF Fiorentina