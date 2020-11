Iachini: “Senza Pezzella siamo in difficoltà in difesa, ma miglioreremo”

Un amareggiato Giuseppe Iachini ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 2-0 incassato dalla Roma:

“Siamo partiti bene, abbiamo creato molto in avvio ma al primo errore siamo andati in svantaggio, ci siamo intimoriti e questo non mi è piaciuto.

A inizio ripresa avevamo di nuovo il piglio giusto ma abbiamo subito un altro gol evitabile e siamo andati sotto 2-0.

Manca molto German Pezzella dietro, stiamo subendo tanto rispetto all’inizio del campionato, eravamo la miglior difesa, ora siamo in difficoltà ma sono fiducioso per le prossime gare.

A proposito di Callejon e Ribery davanti, volevamo iniziare il match con due attaccanti rapidi per metterli in difficoltà, peccato per Josè che avrebbe potuto fare gol.

Lo svantaggio iniziale ha condizionato la partita e in particolare lo studio che avevo fatto, non so se lo riproporrò, oggi volevo metterli in campo così.

Foto: Sky