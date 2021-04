Iachini: “Salvezza? Non facciamo calcoli sui punti, pensiamo solo a noi”

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. “Stiamo lavorando su tutte e due le cose. Dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme c’era bisogno di ritrovare qualche meccanismo, soprattutto in difesa. I ragazzi erano preoccupati, c’era più tensione rispetto a ottobre. Appena c’è un mezzo episodio, come è successo a Sassuolo, la partita cambia. E’ sintono di tensione. Mi auguro che risultati e prestazioni delle ultime settimane abbiano dato ancora più fiducia e tranquillità alla squadra”.

Sulla quota salvezza. “Guai a fermarsi a fare calcoli e guai a pensare agli altri. Noi dobbiamo andare in campo per cercare di portare a casa il massimo dalla partita. Dare tutto per fare la prestazione perché il particolare, può essere determinante. Senza fare calcoli sui punti, non ci deve interessare. I ragazzi è già da quando sono tornato che sanno quello che penso in tal senso. I ragazzi mi hanno chiesto di andare un giorno prima in ritiro per preparare la partita. Questo significa che c’è passione e voglia di fare bene. C’è un avversario organizzato con giocatori forti in tutti i reparti. Ci stiamo preparando e i ragazzi sono stati ben predisposti per il ritiro anticipato e questo significa voler approcciare al massimo la partita”.

FOTO: Sito ufficiale Fiorentina