Iachini: “Non siamo mai stati in difficoltà. La miglior partita da quando sono a Bari”

Il tecnico del Bari, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Catanzaro.

Queste le sue parole: “Stasera il Bari non è mai stato in difficoltà, la palla l’abbiamo tenuta sempre noi… Alla prima punizione subita, c’è stato il gol del Catanzaro ma la squadra ha reagito. I ragazzi sono stati aggressivi e intensi, sempre propositivi e ci sono state diverse situazioni per pareggiare i conti. Nel finale c’è stato l’episodio della scivolata tra un nostro difensore e il portiere da cui è nato il gol del 2-0, ma non posso dire nulla ai ragazzi: si è visto tutto un altro spirito e un altro gioco rispetto alla gara col Sudtirol, oggi si è giocato a calcio. E’ la più bella partita da quando sono al Bari, meritavamo di fare risultato: abbiamo tenuto il dominio contro una squadra a cui non abbiamo concesso ciò che predilige fare. Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, sono dispiaciuto anche per i nostri tifosi. La strada è questa, dobbiamo continuare così”.

