Iachini: “Le voci sul mio futuro non hanno fatto bene alla squadra”

Intervistato da SKY Sport dopo la vittoria contro il Parma, Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha così commentato le voci sul suo futuro: “Durante il lockdown il presidente ha fatto una dichiarazione normalissima, e tutto è iniziato da lì. Quando c’è stata la ripartenza sono iniziate le voci. Questo non ha fatto bene alla squadra sicuramente. Abbiamo cercato di rimanere concentrati e in queste prime gare meritavamo di più. Non abbiamo raccolto quanto seminato fino ad ora. Abbiamo tirato tantissimo e costruito tantissimo ma non siamo stati bravi ad indirizzare le partite. Finalmente è arrivata la vittoria, la squadra ha fatto una grande partita di personalità creando i giusti presupposti con grande voglia di vincere. Dopo le prime giornate bisognava pur cambiare qualcosa a livello di formazione. Così evitiamo di affaticare e rischiare meno gli infortuni avendo una squadra un po’ più fresca. Chiesa e Castrovilli avevano speso tanto, per questo oggi ho deciso di concedergli un po’ di riposo. C’è bisogno di tutto il gruppo e i ragazzi stanno dando grande disponibilità. Dobbiamo essere più concreti e chiudere prima le gare.”

Foto: profilo Twitter ufficiale ACF Fiorentina