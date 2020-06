Iachini: “In queste due partite meritavamo 4 o 6 punti, dobbiamo far girare la ruota”

In vista della gara di domani contro il Sassuolo, Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina ha parlato ai canali ufficiali del club: “La squadra ha dimostrato di essere in continua crescita, di star bene fisicamente. Togliendo i primi minuti col Brescia, i ragazzi hanno costruito e lavorato bene, abbiamo calciato in porta più di 30 volte in due partite ma purtroppo non abbiamo trovato quei gol in più che ci avrebbero permesso di portare a casa il bottino pieno. Per ciò che ha prodotto, la squadra meritava più punti, di vincerle entrambe o comunque di portare a casa almeno 4 punti. Ora valuteremo bene il recupero di tutti per preparare la formazione col Sassuolo. Abbiamo ancora due sedute, poi capiremo bene i vari recuperi. Ribery? Franck è un giocatore di esperienza, di personalità, che aggiunge qualità al gioco di squadra. Quando hai vicino uno come lui, che lega i reparti e fa salire la squadra, è importante, anche per la crescita del collettivo. Per queste gare c’è rammarico, abbiamo fatto due buone partite ma purtroppo è mancato il gol. Cercheremo di migliorare ancora, il suo inserimento in squadra è positivo ma dobbiamo gestire le 3 partite in una settimana. Valuteremo di volta in volta quello che potrà essere l’eventuale utilizzo, di Franck e di tutto il gruppo”.

Foto: profilo Twitter ufficiale ACF Fiorentina