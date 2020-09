Iachini: “Il pari ci sarebbe andato stretto, abbiamo pagato qualche ingenuità”

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, commenta così la sfortunata sconfitta contro l’Inter: “Siamo venuti con personalità e mentalità giusta, giocando per fare gol. Abbiamo avuto occasioni già di essere 0-2 nel primo tempo, e se lasci qualche sbavatura all’Inter ti può sempre colpire. Non abbiamo comunque mollato, ribaltando il risultato per fare bottino pieno. Potevamo essere 4-2 e su qualche ingenuità abbiamo purtroppo perso questa partita. Ai punti già un pareggio ci stava stretto per le situazioni che abbiamo creato. Peccato”. E sul cambio di Chiesa: “Ha chiesto il cambio per un problemino fisico”.

Foto: sito ufficiale Fiorentina