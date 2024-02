Iachini: “Ho rifiutato proposte dalla Serie A per venire qui. Questa è una piazza in cui si può programmare”

Dopo le parole del presidente del Bari Luigi De Laurentiis, anche Giuseppe Iachini, neo allenatore dei biancorossi, ci ha tenuto a presentarsi e ringraziare la nuova piazza in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ringrazio il presidente perché ha insistito tanto e lo stesso Polito che mi voleva in questo progetto. Ho accettato con entusiasmo per due motivi, questa è una piazza in cui si può programmare un percorso da Serie A con l’aiuto della città e della nostra gente, e l’altro perché mio nonno è di Bari anche se poi si trasferì ad Ascoli, ma fin da piccolo mi diceva forza Bari.

Mi auguro che tutto vada per il meglio. A Brescia e Genova sono subentrato a fine autunno e abbiamo vinto il campionato, mentre non mi è mai capitato di arrivare a febbraio. Dobbiamo gettare le basi per dare un progetto tecnico e tattico e sviluppare quello che stiamo facendo cercando di far crescere questa squadra e questi ragazzi”.

Le prime sensazioni da neo tecnico del Bari: “Abbiamo messo concetti nuovi in questi giorni e stiamo lavorando sul 3-5-2, ma poi sarà il campo a dire cosa fare come successo a Palermo quando facemmo il record di punti. I ragazzi li ho visti un po’ abbattuti e questo fa capire quale sia lo spirito con cui bisogna affrontare gli allenamenti. Stiamo iniziando a scalare la montagna, ci saranno momento dove andremo a fare delle cose e altri in cui ne faremo altre, lavorando per avere una squadra mia che ragioni come.”

Foto: sito Bari