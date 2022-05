Beppe Iachini e il Parma si salutano, in arrivo l’annuncio del club. Una separazione malgrado un anno di contratto, all’interno di una stagione difficilissima anche per un mercato costoso e al tempo stesso sbagliato. Per il post Iacini favorito è Paolo Zanetti ex Venezia, apprezzato Grosso nessuna chance per Fabio Cannavaro da qualche parte al club emiliano.

Foto: Twitter Parma