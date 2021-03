Iachini è a Firenze con il suo staff: prima i tamponi, domani allenamento

Beppe Iachini è arrivato pochi minuti fa a Firenze, in compagnia del suo staff. L’allenatore, che torna sulla panchina viola dopo le dimissioni di Cesare Prandelli, prima farà il tampone nel rispetto delle normative, in modo da essere pronto per la prima seduta di lavoro che era già stata fissata per domani. Iachini e la Fiorentina di nuovo insieme per cercare rapidamente i punti necessari per la salvezza.

Foto: sito