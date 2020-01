Iachini: “Cutrone domani può giocare dall’inizio. Chiesa? Non vogliamo rischiarlo”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto così in conferenza stampa: “Sicuramente gioca Terracciano al posto di Dragowski, perché è giusto farlo partecipe della vita della squadra. Per il resto saremo più o meno sulla stessa riga. Cutrone? Oggi lo rivediamo, al terzo allenamento, se le risposte saranno sufficienti partirà dall’inizio, anche guardando l’esito dei test che ha fatto ieri. Attacca la profondità e l’area, partecipa in tutte e due le fasi. Ha solo bisogno di lavorare con noi, salire di condizione e da lui mi aspetto grandi cose. Il nostro auspicio è che possa esplodere qui con noi. Chiesa? Vediamo il suo recupero dall’infortunio alla caviglia, per domani valuteremo se potrà essere utile da subito o aiutarci a gara in corso, anche in vista della gara di Napoli. Non vogliamo rischiare di bloccare il processo di recupero del ragazzo”, ha concluso Iachini.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina