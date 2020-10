Iachini: “Chiesa? Oggi ha giocato come sempre, non c’è nulla di definitivo”

Beppe Iachini, dopo la sconfitta contro la Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico della Fiorentina sul futuro di Chiesa: “Chiesa? Ad oggi fa parte della nostra squadra, io non ho avuto indicazioni particolari nessuno della società mi ha detto qualcosa, non c’è nulla di ufficiale o di definitivo”. Chiesa sta lavorando bene e si sta impegnando. Stasera ha giocato come nelle altre partite. Mercato? Ne parleremo con la società: ci siamo detti di fermare il discorso sul mercato, perché abbiamo tanti giocatori interessati da queste situazioni. Oggi rispetto alle prime due uscite è stato qualche passo indietro, anche se all’inizio siamo partiti bene. Poi abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in mezzo.”

Foto: twitter Fiorentina