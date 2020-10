Iachini: «Chiesa è della Fiorentina. Mentalmente è ok, giocherà»

Beppe Iachini presenta la gara della Fiorentina di domani contro la Sampdoria. L’argomento principale è quello relativo a Chiesa, sempre più in orbita Juventus. «Sta benissimo ed è coinvolto nella squadra – ha detto -. Sta bene a parte l’inconveniente di domenica. Mi auguro che sia superato. A livello mentale e di attaccamento alla Fiorentina fin dal settore giovanile, è totale. Lui è della Fiorentina e nel momento in cui verificheremo la condizione che è tutto ok, giocherà»

Foto: Fiorentina