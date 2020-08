Iachini: “Chiesa? Avrà un incontro con la società e dopo mi informeranno”

Beppe Iachini, dopo la vittoria sulla Spal, in conferenza stampa ha commentato l’annata della Fiorentina. Queste le parole del tecnico gigliato: “Sono ovviamente soddisfatto di questa annata a Firenze, c’era da risalire e da farlo in maniera veloce. Devo dire grazie ai ragazzi che mi hanno sempre dato grande disponibilità e hanno costruito un gruppo solido facendo così un bel percorso. Sono felice per Commisso e i ragazzi. Abbiamo fatto una grandissima risalita e ora dobbiamo continuare insieme. Chiesa? Queste domande dovete farle alla società. Loro si vedranno con il ragazzo e poi mi faranno sapere. Spal? Io non so nulla di queste chiacchiere uscite. Sono sempre rimasto concentrato sulla Fiorentina per fare più punti possibili.”

Foto: twitter Fiorentina